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09:18 | Март 15 2018

Турнир претендентов в Берлине: Левон Аронян черными победил россиянина Сергея Карякина

Турнир претендентов в Берлине: Левон Аронян черными победил россиянина Сергея Карякина

После однодневного отдыха на турнире претендентов в Берлине армянский гроссмейстер Левон Аронян встретился с россиянином Сергеем Карякиным и на 68-ом ходу зафиксировал убедительную победу.

После четырех туров у Ароняна 2 очка, и он вместе Лиженем и Грищуком делит 4-6 места в турнирной таблице.

Отметим также, что партии четвертого тура Мамедъяров-Со, Грищук-Лижень завершились вничью, а Крамник проиграл Каруане и уступил лидерство. Каруана с 3 очками возглавил турнирную таблицу, на пол-очка от него отстают Крамник и Мамедъяров.

Завтра состоятся партии пятого тура. Аронян белыми сыграет против другого россиянина — Александра Грищука.

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Рубрики: Спорт

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