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19:03 | Март 14 2018

При госсекретаре Майке Помпео ожидается усиление «линии Трампа» во внешней политике

При госсекретаре Майке Помпео ожидается усиление «линии Трампа» во внешней политике

Голос Америки. Директор ЦРУ Майк Помпео, которому президент Дональд Трамп предложил занять пост государственного секретаря, как ожидается, будет гораздо более прямолинейным главой американской дипломатии, чем Рекс Тиллерсон, который был сдержан в своих высказываниях.

Переход Помпео в Госдепартамент также сулит гораздо более агрессивную позицию по Ирану и Северной Корее, но, по крайней мере, он начнет свою работу, пользуясь большим доверием Трампа, чем никогда не мог похвастаться Тиллерсон.

«Одной из важнейших задач госсекретаря явяляется четкое разъяснение миру политики и приоритетов президента», – заявил во вторник сенатор Линдси Грэм – член республиканского истеблишмента, который ранее поддерживал Тиллерсона.

«Ни у кого нет таких прочных отношений с президентом Трампом, как у Майка Помпео, – добавил он. – Эти отношения укрепят его положение во время работы в Госдепартаменте».

Ранее Трамп объявил в Твиттере, что Помпео придет на смену Тиллерсону.

Тиллерсона критиковали за равнодушный стиль управления, что оттолкнуло от него многих карьерных дипломатов и привело к многочисленным досрочным уходам на пенсию высокопоставленных сотрудников внешнеполитического ведомства.

Однако его внешняя политика вызывала гораздо меньше споров, поскольку он во многом придерживался прагматичного подхода Госдепартамента по самым разным вопросам – от изменения климата до соглашений о свободной торговле и ядерной программе Ирана – даже когда вступал в конфликт с президентом и большинством его консервативных сторонников.

При Помпео 70-тысячный персонал Госдепартамента, включающий дипломатов и гражданских служащих, может столкнуться с совершенно противоположным стилем горячего приверженца партийным интересам и участника некоторых из самых ожесточенных баталий в Конгрессе.

«Смещение Тиллерсона – это признак сохраняющейся нестабильности в американской внешней политике, – говорит профессор Корнельского университета Джессика Чен Вайс. – Утешением может стать то, что Госдепартамент будет работать лучше при человеке, к которому прислушивается Трамп».

Некоторые демократы надеются, что он сможет полностью перестроить работу Госдепартамента.

Резкий критик Трампа и Тиллерсона конгрессмен Адам Шифф заявил, что Помпео следует позволить талантливым сотрудникам Госдепартамента «делать свою работу».

Отмечая уход многих высокопоставленных дипломатов, ведущий демократ в комитете Палаты представителей по разведке Шифф заявил, что Помпео «потребуется найти людей, чтобы заполнить многочисленные посты, которые остаются вакантными».

Бывшие американские и действующие европейские чиновники оказались в растерянности, пытаясь понять, каким образом перестановка повлияет на переговоры США с Великобританией, Францией и Германией о будущем соглашения по ядерной программе Ирана.

«Любые чиновники, которые ведут переговоры с европейцами, получат гораздо более агрессивные инструкции от Помпео», – предположил бывший сотрудник Белого дома и Госдепартамента Ричард Нефью, занимавшийся проблемой Ирана в администрации Обамы.

«Шансы на то, что им удастся прийти к содержательному компромиссу до мая, только что значительно снизились», – добавил он.

В январе Трамп выдвинул ультиматум трем европейским державам, потребовав, чтобы они согласились «исправить ужасные ошибки соглашения по ядерной программе Ирана», и пригрозив в противном случае восстановить санкции, отмененные в соответствии с этим документом.

Европейские дипломаты допускают, что Помпео сможет оказывать большее влияние на Трампа, чем Тиллерсон, который вызвал раздражение у президента тем, что якобы назвал его «придурком», а также вступал в конфликт с Трампом по Ирану и другим вопросам.

«Если Помпео действительно «ястреб», то тогда все дело в утверждении политики Трампа. – Это линия Трампа, – заявил европейский дипломат. – Надеюсь, он получит тот мандат, которого у Тиллерсона не было».

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Рубрики: Международные

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