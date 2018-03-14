Католикос Всех Армян Гарегин Второй посетит Украину и освятит церковь в Днепре

Католикос Всех Армян Гарегин II освятит Армянскую церковь Святого Григора Лусаворича в Днепре, а также примет участие в ряде знаковых мероприятий армянской диаспоры страны, об этом AnalitikaUA.net сообщили в Украинской епархии ААЦ.

16 марта Его Святейшество Гарегин II посетит квартальную конференцию Союза армян Украины, которая пройдет в гостинице «Hyatt Regency Kyiv».

Также Католикос Гарегин II проведет чин освящения фундамента возводящегося в столице Украины армянского кафедрального собора. В церемонии примут участие глава Украинской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Маркос Оганесян, председатель Союза армян Украины Вилен Шатворян, Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Украине Андраник Манукян, главы региональных армянских общин, входящих в состав САУ, представители духовенства.

Как отметил пресс-службе Союза армян Украины священник Киевской Часовни Србоц Наатакац Отец Карапет Гарибян, в ходе визита Гарегина Второго в Украину, в Днепре, 17 марта состоится торжественная церемония освящения и открытия Армянской Апостольской церкви Святого Григора Лусаворича.

Мероприятия проводятся при поддержке Союза армян Украины, Украинской епархии Армянской Апостольской церкви, Посольства РА в Украине.

Напомним, строящийся в Киеве собор будет одним из самых больших армянских храмов Европы.

Как известно, строительство церквей, идентификация, восстановление и сохранение, является одним из основных направлений деятельности армянской диаспоры Украины. По словам Главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, согласно армянским традициям, церковь является не только духовным центром, но и выполняет роль культурного очага.