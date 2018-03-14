Эрдоган надеется, что сирийский Африн будет захвачен турецкими войсками к вечеру среды

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что турецкой армии удастся к вечеру среды полностью захватить сирийский город Африн. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.

По его словам, турецкие войска и их союзники при этом делают все возможное, чтобы избежать жертв со стороны гражданского населения.

Эрдоган сообщил, что «сейчас идет эвакуация через гуманитарные коридоры мирных жителей Африна, несмотря на то, что курдские боевики используют их в качестве живого щита в ходе турецких авиаударов и артиллерийских обстрелов».

Напомним, 13 марта Турция заявила, что ее армия и союзные силы в Сирии окружили город Африн на севере страны, контролируемый курдскими повстанцами.

Как известно, город Африн является главным центром анклава, контролируемого «Отрядами народной самообороны» (YPG) на границе с Турцией. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека, там проживает около 350 тысяч человек.

Анкара называет YPG «террористами», считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Фото — Daily Sabah