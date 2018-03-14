Ответ Косачева на то, почему армян депортируют из России, отказывают нашим водителям и продают оружие врагу

Сегодня председатель Постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян и председатель Комитета по международным делам Федерального Собрания РФ Константина Косачева провели в Ереване совместную пресс-конференцию.

Aravot.am попросил Косачева объяснить то обстоятельство, что с одной стороны они заявляют об особом стратегическом партнерстве с Арменией, но с другой стороны мы видим политику России, например, в отношении наших армянских водителей в связи с их водительскими правами, из России депортируют граждан РА, Россия продолжает вооружать до зубов нашего противника.

Косачев ответил, что не принимает таких вопросов, за исключением той части вопроса, что Армения действительно является стратегическим союзником России. Он рассказал, как российское руководство относится к Армении и армяно-российским отношениям. Что касается отдельных нерешенных вопросов, они пытаются найти для них соответствующие решения.

В свою очередь Армен Ашотян добавил, что на деле Армения не имеет такого объема и потенциала военно-политических, экономических и культурных отношений с какой-либо другой страной или международной организацией, прошлого и будущего, как с Россией.

«Даже в самых счастливых семьях важно, чтобы все члены семьи могли ценить друг друга и уметь трудиться над этим счастьем. Более того, в политике партнерства и стратегического союзничества также важен прямой политический диалог с российской стороной. И этот парламентский формат направлен на обеспечение того, чтобы не оставалась вне обсуждения ни одна закрытая тема, которая волнует наших российских или армянских коллег. Уверяю вас, что резкие оценки, прозвучавшие в вашем вопросе, были частью тех бурных дискуссий, которые имели место с нашими российскими коллегами, потому что, если мы будем говорить откровенно, то вопросы в такой тональности могут прозвучать и с российской стороны, в связи с другими акцентами».

Ашотян сказал, что у них настолько высокий уровень доверия с российской стороной, что они могут не только говорить, но и слышать друг друга.