Константин Косачев – о премьерстве Сержа Саргсяна

Сегодня на совместной пресс-конференции председателя Постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям Армена Ашотяна и председателя Комитета по международным делам Федерального Собрания РФ Константина Косачева журналисты обратились к последнему с пространным вопросом относительно того, что в апреле у нас будет избран премьер-министр и, более чем очевидно, что будет предложена кандидатура Сержа Саргсяна, насколько президент РФ рассматривает Сержа Саргсяна в качестве равного партнера и насколько складывается диалог?

Константин Косачев ответил, что конституционные изменения в Республике Армения произошли по воле народа, они были за перемены, следовательно, для России это выбор Армении, который они уважают.

Что касается кадровых изменений, он сказал, что они не будут прокомментировать их, пока они не произошли: «Это внутренние дела Армении, ваше суверенное право, и я уверен, что они будут осуществлены демократическим путем в соответствии с Конституцией Республики Армения, и на 100 процентов будут уважаться Российской Федерацией».