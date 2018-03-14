«Мы должны изменить правила игры»: Теван Погосян

«Каждый раз, когда Азербайджан получает новые виды вооружений из России, спустя некоторое время он проводит учения. Другой вопрос время проведения учений. А в ближайшее время намечаются президентские выборы, и Алиев должен что-то продемонстрировать, «порисоваться». И этим «что-то» является именно проведение учений», – отметил вчера в Пресс-клубе «Энаран» аналитик Теван Погосян, затронув тему проводимых в Азербайджане учений.

Теван Погосян подчеркнул, что Азербайджан не предупредил заранее страны, входящие в состав ОБСЕ, о проведении учений: «Предполагалось, что возникнет такая ситуация. Мы должны суметь предвидеть и рассчитать шаги Азербайджана, чтобы понять, как впоследствии следует защищаться от тех видов вооружений, используемых им во время учений. С другой стороны, Армения, возможно, должна открытым текстом заявить, что приводит в боевую готовность номер один свои войска, так как нет уверенности, что Азербайджан не начнет непозволительные действия».

По его мнению, Азербайджан продолжает готовиться к военному сценарию. Понимая это, армянская сторона должна сделать все, чтобы расстроить эти намерения: «Мы должны изменить правила игры». Господин Погосян заметил, что об этом надо столько писать в прессе во время визита президента Арцаха Бако Саакяна в США, чтобы в Азербайджане начался переполох.