Косачев: Россия больше не будет продавать Азербайджану оружие в тех масштабах, которые были до апрельской войны

В Армении с рабочим визитом находится Делегация Комитета по международным делам Федерального Собрания РФ во главе с Константином Косачевым. Сегодня он и председатель Постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям Армении Армен Ашотян провели пресс-конференцию, на которой были подведены итоги совместной работы двух комитетов. Г-н Ашотян сказал, что данный формат работы доказал свою эффективность в качестве важной и откровенной площадки для армяно-российского политического диалога.

Он отметил, что повестка была очень насыщенной, обсуждены вопросы двусторонних отношений, региональной безопасности, Евразийской интеграции и другое. По итогам работы было подписано совместное заявление, в котором затронуты вопросы региональной безопасности и важность реализации договоренностей, достигнутых на саммите в Вене и Санкт-Петербурге. В заявлении также говорится, что должны быть претворены в жизнь результаты встречи президентов Армении и Азербайджана в Женеве.

В свою очередь Константин Косачев поблагодарил армянскую сторону за открытое, откровенное и результативное обсуждение. Он подчеркнул, что в последние годы, учитывая формат этой парламентской работы, они весьма эффективно сотрудничают с Арменией. «У нас нет такого формата, например, с Азербайджаном».

Он сказал, что это обусловлено близостью наших двух стран и совпадением интересов во многих вопросах. Косачев отметил, что в ходе совместных встреч они обсудили с армянской стороной ряд вопросов, и между ними нет закрытых вопросов.

Журналисты поинтересовались у Косачева по поводу того, что в сентябре прошлого года Владимир Путин, находясь в Китае, прокомментировал продажу американского оружия Украине, и заявил, что нельзя продавать оружие стране конфликта. Но при этом, как известно, с 2011 года Россия продала Азербайджану оружия примерно на 5 миллиардов долларов, и насколько приемлемо подобное противоречие, что в одном случае стране конфликта можно продавать оружие, а в другом случае говорить, что этого делать нельзя?

Косачев ответил, что речь идет о вооруженных конфликтах, которые находятся в «горячей» фазе, как в Украине, где оружие стреляет. «К счастью, Нагорно-Карабахский конфликт не находится в такой фазе. Мы все понимаем, что ситуация взрывоопасна, а события апреля 2016 года – еще одно доказательство этих трагических событий. Россия выполняет договоры, которые были подписаны еще до апреля 2016 года, и мы обязаны это делать в соответствии с этими договорами. Такова была ситуация, которая существовала до этого момента, и, согласно моей информации, в будущем она не будет осуществляться в тех масштабах, в которых она осуществлялась до этого. Мы безусловным образом реагируем на ту ситуацию, которая произошла в апреле 2016 года. В этом нет никаких сомнений».