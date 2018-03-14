Молодой человек, обвиняемый в воспрепятствовании работе журналиста «Радио Азатутюн», принял обвинение

Вчера в Ереванском суде общей юрисдикции административных районов Кентрон и Норк-Мараш под председательством судьи Гагика Погосяна продолжилось судебное разбирательство по делу Левона Гаспаряна, обвиненного в том, что он препятствовал профессиональной деятельности журналиста. Напомним, что согласно обвинению, во время парламентских выборов 2 апреля он применил насилие в отношении журналиста «Радио Свободы» Сисака Габриеляна, выполнявшего свои профессиональные обязанности, и отнял у него видеокамеру.

На вчерашнем заседании Левон Гаспарян заявил, что он принимает выдвигаемое против него обвинение и, соответственно, попросил провести процесс по ускоренной процедуре. Это означает, что обвиняемый не будет иметь права на обжалование приговора. У прокурора не было возражений, и поэтому Гагик Погосян принял решение о проведении суда в ускоренном порядке.

Адвокат Левона Гаспаряна – Эдуард Агаджанян представил документы, положительно характеризирующие обвиняемого, сообщил, что на его попечении находятся жена и двое несовершеннолетних детей. Затем обвинитель попросил время для подготовки обвинительной речи. Заседание отложено до 19 марта.