«В Армении изменится порядок правления, формально, но я надеюсь, что это никак не повлияет на интенсивность и формат встреч»: Константин Косачев

Вчера, во время совместного заседания постоянной комиссии НС РА по внешним отношениям и Комитета по международным делам Совета Федерации РФ, главы делегации РФ Константин Косачев начал свое выступление неофициально. И объяснил это тем, что «наши отношения вышли за рамки формата сугубо парламентского сотрудничества, и мы можем без предварительных протокольных форматов говорить о тех вопросах, которые волнуют наших избирателей и наши общества».

Российский депутат заметил, что, помимо парламентских форматов, между Арменией и Россией развиваются динамичные отношения: «Все мы знаем, как много встреч проходит между президентами двух стран. Сейчас в Армении изменится порядок правления, формально, но я надеюсь, что это никак не повлияет на интенсивность и формат встреч».

Докладчик оценил на «блестяще» совместную работу, проделанную постоянной комиссией НС РА по внешним отношениям и Комитетом по международным делам Совета Федерации РФ. Он сказал: «Мы договорились с Арменом Геворговичем сделать контакты более частыми, создали и другие межпарламентские форматы, так как лишних встреч и площадок не бывает. Мы попытаемся сохранить частоту встреч – два раза в год».

Он также заметил, что есть вопросы, которые находятся в рамках правомочий именно постоянной комиссии: «Обмен мнениями вокруг некоторых вопросов, которые касаются тех двухсторонних отношений, затрагивающих и международную площадку. Именно обмен мыслями. Никто не говорит, что друг другу будут навязываться мнения или оценки». Речь идет об отношениях с непосредственными соседями двух стран, общими соседями и о тех странах, которые, согласно докладчику, «устраивают маневры» вокруг Армении и России.

Российский депутат считает ЕАЭС динамично и интересно развивающимся сотрудничеством, где РА и РФ, по его мнению, работают эффективно. «К сожалению, пока что нет парламентской ассамблеи ЕАЭС. Это тоже тема для обсуждения», – сказал он, добавив, что имеется семь межпарламентских площадок, где Армения и Россия работают, пытаются сблизить точки зрения или хотя бы понять друг друга, что отразится положительно не только на работе наших делегаций, но и на тех площадок, которые они пытаются продвигать вперед.

Председатель комиссии НС РА по внешним отношениям Армен Ашотян в своей речи заметил, что совместные заседания стали традиционными и этот формат парламентского сотрудничества имеет свой вклад в армяно-российском стратегическом диалоге, представляя народы двух государств. Он сказал, что депутаты проявляют по отношению друг к другу как дружеские чувства, так и готовность обсуждать самые трудные рабочие вопросы.

На этом заседании будут обсуждены четыре основные темы, касающиеся глобальных, региональных и двухсторонних отношений.