Сенатор США Роберт Менендес: Россия должна быть включена в список стран-спонсоров терроризма

Радио Свобода. Сенатор-демократ Роберт Менендес призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть вопрос о включении России в список стран-спонсоров терроризма в связи с отравлением бывшего офицера ГРу Сергея Скрипаля. О позиции члена сенатского комитета по иностранным делам сообщает The Washington Examiner.

По мнению Менендеса, власти США должны ввести новые санкции в отношении России за нарушение запрета на использование химического оружия, как это было с Северной Кореей после отравления кровного брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

По словам сенатора, США должны поддержать Великобританию в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Он призвал Трампа признать опасность, которую российское правительство продолжает представлять для американцев и друзей США по всему миру.

Накануне президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили «дело Скрипаля» по телефону. Оба лидера согласились, что те, кто применил ужасающие средства, грубо нарушив международные нормы, должны будут ответить за содеянное. В разговоре Трампа и Мэй Россия не упоминалась, сообщает американское издание Politico.

12 марта, Тереза Мэй заявила в парламенте о высокой степени вероятности, что за попыткой убийства Скрипаля, бывшего российского двойного агента, стоит Кремль.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные 4 марта в английском городе Солсбери, остаются в больнице в критическом состоянии.

Фото — Радио Свобода