Процесс признания независимости Арцаха идет правильным путем: «Грапарак»

В Баку многие горячие головы, начиная с президента Алиева и заканчивая его женой, в эти дни очень беспокоятся и пристально следят за американским визитом президента Республики Арцах Бако Саакяна, кульминацией которого будет сегодня его прием в Конгрессе. Какими будут результаты визита, пока сказать трудно. Ничто не исключается, вплоть до признания независимости Арцаха и четкого заявления американской стороны о наличии предпосылок для этого. Не решили ли США взять в свои руки инициативу в Минской группе и начать урегулирование проблемы с совершенно другой точки, допустим, уточнения статуса Республики Арцах? Это то, что до сей поры было отодвинуто на второй, третий план, тогда как, пожалуй, надо было начинать именно с этого.

В последнее время резкие действия администрации США, например, признание Иерусалима столицей Израиля, или выбор самого неожиданного варианта урегулирования ядерной программы КНДР, позволяют думать, что признание независимости Арцаха не столь уж неразрешимая проблема для США. Тем более что в Вашингтоне уже несколько месяцев назад говорили о недопустимых размерах поставок российского оружия Азербайджану и считают Карабахский конфликт тем основным фактором, который позволяет России контролировать сразу и Азербайджан, и Армению. Признав независимость Арцаха в границах де-факто, США, фактически, уменьшит большие ожидания Азербайджана и Армении, связанные с Россией и поставит Россию перед окончательным выбором – между стратегическим союзником Арменией и стратегическим партнером Азербайджаном.

Эдик АНДРЕАСЯН

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты «Грапарак»