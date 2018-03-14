Давид Гаспарян подтвердил место захоронения Чаренца

Егише Чаренца похоронили на дороге, ведущей к Эчмиадзину, во дворе бывшего «Пансионата МВД». Место указал бывший военный, охранник пансионата. Об этом 12 марта на встрече с журналистами в Пресс-клубе «Тесакет» рассказал литературовед Давид Гаспарян, отметив, что остальные версии места могилы Чаренца недействительны. «Охраннику в свое время пригрозили: «Если кому-нибудь скажешь, ляжешь рядом с ним»… Он всю свою жизнь молчал об этом, а в конце – разговорился. «В 88-м годы мы вышли на след, благодаря нескольким свидетельствам. Поиски может и дали бы результаты, но полицейские не разрешили. Потом против поисков могилы Чаренца выступили родственники Чаренца», – отметил Давид Гаспарян.

Он рассказал, что в 37-м году, когда арестовали Чаренца, по статьям предварительного заключения, его должны были расстрелять: «Он обвинялся в антисоветской деятельности, национализме, в антигосударственной деятельности. По этим же статьям был расстрелян Бакунц. Но Чаренц не прожил столько, чтобы его расстреляли, суд даже не состоялся, он скончался в тюрьме».

Давид Гаспарян подчеркнул: «Тогда жена Чаренца, Изабелла Чаренц написала письмо заместителю председателя Совнаркома Микояну, в котором предупреждает о тяжелом состоянии Чаренца. «Микоян повел себя неправильно. Он приказал арестовать жену Чаренца, и ее отправили в ссылку на пять лет, пять лет превратились в 20… Ее арестовали как жену «врага народа», которая не сообщила об «идеях» мужа. А сейчас у нас идут разговоры об установке памятника Микояну»…

Давид Гаспарян сообщил также, что дом, который в телепередаче был представлен как дом Чаренца в Карсе, в действительности не является таковым: «Чаренц четко описал, где находится его дом в романе «Страна Наири» («Еркир Наири»).

Напомним, что 13 марта исполнилась 121-ая годовщина со дня рождения Чаренца.