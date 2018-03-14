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13:55 | Март 14 2018

Танковые упражнения на учениях Армии обороны Арцаха

Танковые упражнения на учениях Армии обороны Арцаха

Согласно плану на 2018 год, 12 марта на учениях Армии обороны приступили к выполнению танковых упражнений, направленных на то, чтобы научить личный состав применять на практике теоретические знания, совершенствовать свои профессиональные навыки и повышать умение самостоятельно принимать решения в ходе выполнения боевых задач.

В ходе выполнения упражнений особое внимание будет уделено формам и методам ведения огня, особенностям поражения целей условного противника в боевых условиях.

Пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах

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Рубрики: Военные

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