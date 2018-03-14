Более подходящий Трампу

Замена Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США Майком Помпео в мировом масштабе приведет к определенным и, боюсь, не позитивным переменам. Хотя Тиллерсон по профессии не дипломат (как и Помпео), но он сдержанная и уравновешенная личность, и у него, как у бизнесмена, прекрасный опыт ведения переговоров. Бизнес-менеджеры, действующие на таком уровне, знают, что с любым партнером, даже конкурентом, надо говорить уважительно, в любом случае оставляя возможность ему спасти лицо. В отличие от Трампа, который часто выходит на ринг, чтобы набить противнику морду, с явным желанием отправить его в нокаут, что в современной политике не так уж принято.

В любом случае, вероятно, правы те аналитики, которые утверждают, что Помпео будет проводить более жесткую политику в отношении России и особенно Ирана, что, конечно, нам, армянам, абсолютно не выгодно. Помпео, ранее занимавший пост директора Центрального разведывательного управления, недавно возразил Путину, вновь подтвердив обвинения, что именно госслужащие России пытались вмешаться в ход выборов в США, несмотря на то, что Путин в интервью NBC утверждал, что эти люди может «просто русские» и никак не связаны с Кремлем. Думаю, что Помпео решительнее, чем Тиллерсон поддержит британское правительство, которое фактически обвиняет Москву в отравлении «предателя»-разведчика и его дочери. Такие подходы в духе «мачо» безусловно близки к склонностям Трампа, независимо от того обстоятельства, что президент США часто выражает свои личные симпатии к Путину.

Более подчеркнуто выглядит сходство в подходах Трампа и Помпео в вопросе Ирана. Можно предвидеть, что в ближайшее время Соединенные Штаты в одностороннем порядке выйдут из ядерной сделки с Ираном, хотя для этого и нет никаких серьезных правовых оснований. Таким образом, обострятся отношения не только с Ираном, но и с другими участникам сделки – европейскими странами, Китаем и Россией. По некоторым признакам, Тиллерсон с оговоркой относился к таким резким шагам. Кстати, очень возможно, что острый характер будет носить «торговый конфликт» США с европейскими странами и Китаем.

Если учесть также то, что у руководителя России не менее сильны наклонности «мачо», можно с уверенностью сказать, что нас ждут интересные времена.