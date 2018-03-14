Для допроса Роберта Кочаряна «нет оснований»: Генпрокуратура Армении

Давать указание органу предварительного следствия относительно допроса второго президента Армении Роберта Кочаряна по делу «1 марта» нет оснований. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Армении в ответ на запрос Радио Азатутюн о том, собираются ли правоохранительные органы вызвать второго президента на допрос, о чем к генпрокурору обратился руководитель оппозиционной фракции «Елк» Национального собрания Армении Никол Пашинян.

«Относительно дачи хода заявлению Никола Пашиняна: Заявление Никола Пашиняна, направленное генеральному прокурору Республики Армения, было получено в Генеральной прокуратуре РА и обсуждено. У Никола Пашиняна нет статуса участника уголовного судопроизводства по уголовным делам, расследуемым в Специальной следственной службой РА по факту организации массовых беспорядков в городе Ереван 1-го и 2-го марта 2008 года, участия в них, незаконного приобретения, хранения, ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и по факту убийств. Из вышеотмеченного следует, что отсутствуют правовые основания для принятия и дачи соответствующего хода направленному генеральному прокурору РА заявлению Никола Пашиняна, в уголовно-процессуальном порядке, в качестве ходатайства о выполнении следственных действий», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

«Относительно вызова Роберта Кочаряна на допрос для дачи показаний в качестве свидетеля по делу «1 марта»: в соответствии с уголовно-процессуальными нормами, для допроса лица в качестве свидетеля осуществляющий производство орган должен иметь основания полагать, что вызываемому на допрос в качестве свидетеля лицу может быть известно какое-либо обстоятельство, подлежащее выяснению по данному делу. По фактическим данным, полученным до сих пор по уголовным делам, расследуемым в Специальной следственной службе по факту организации массовых беспорядков в городе Ереван 1-го и 2-го марта 2008 года, участия в них, незаконного приобретения, хранения, ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и по факту убийств, давать указание органу предварительного следствия относительно допроса второго президента Армении Роберта Кочаряна нет оснований», — заключает Генпрокуратура Армении.

Фото — Радио Азатутюн