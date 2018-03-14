Эдвард Налбандян в Стокгольме встретился с госсекретарем Швеции Мацем Андерссоном

Министр иностранных дел Эдвард Налбандян, который находится с официальным визитом в Стокгольме, встретился с государственным секретарем Швеции Мацем Андерссоном.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов повестки дня армяно-шведских отношений, стороны обменялись мнениями о путях дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами в разных сферах, расширении договорно-правовой базы, шагах, предпринимаемых с целью углубления торгово-экономического сотрудничества.

В повестке дня встречи были вопросы, связанные с отношениями между Арменией и ЕС, участием Армении в различных программах ЕС, возможностями, предоставленными подписанием Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Эдвард Налбандян представил совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта.

Пресс-служба МИД Армении