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09:47 | Март 14 2018

Председатель Госдумы РФ: за отравлением Скрипаля «стоят власти и спецслужбы Великобритании»

Председатель Госдумы РФ: за отравлением Скрипаля «стоят власти и спецслужбы Великобритании»

Настоящее Время. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что за отравлением бывшего офицера российских спецслужб Сергея Скрипаля стоят власти и спецслужбы Великобритании:

«Парламенту Великобритании следовало бы [в деле Скрипаля] разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью. Явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании», — сказал он.

«Россия не только не имеет к этому отношения, но даже просто по определению никак не заинтересована, в том, чтобы такое происходило», — подчеркнул Володин.

Фото — Настоящее Время

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Рубрики: Международные

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