«Я уверен, что рано или поздно Республика Арцах станет полноправным членом МПА СНГ»: Эдуарл Шармазанов

Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов на выездном заседании постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии 13 марта выступил с приветственным словом.

«Приветствую участников выездного заседания постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Межпарламентская ассамблея СНГ своеобразная площадка, которая более 25 лет осуществляет работы по обеспечению сотрудничества парламентов стран – членов СНГ, являясь непосредственной площадкой для развития межпарламентских отношений.

Говоря о деятельности МПА СНГ в течение последних 25 лет, я в первую очередь выделил бы роль и вклад МПА СНГ в подготовку и укрепление подписанного в Бишкеке в мае 1994 года протокола, за которым последовало подписание трехстороннего соглашения между Республикой Армения, Нагорно-Карабахской Республикой, Азербайджанской Республикой о бессрочном режиме прекращения огня.

Уважаемые коллеги, к сожалению, сегодня Азербайджан игнорирует им же подписанный договор о трехстороннем режиме прекращения огня. И явным примером этого является апрельская агрессия в 2016 году против стремящегося к свободе народа Нагорного Карабаха (Арцаха), которая унесла сотни жизней, в том числе и среди мирного населения.

Уважаемые коллеги, я уверен, что рано или поздно, но Республика Арцах станет полноправным членом МПА СНГ, внеся свой вклад в укрепление и развитие организации.

Повестка вашей комиссии насыщена вопросами, которые представляют большой интерес для законодателей и представителей гражданского общества.

Желаю вам эффективных обсуждений, плодотворных общений, интересных дискуссий и приятного времяпровождения в нашей библейской стране».

Пресс-релиз