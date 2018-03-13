Просмотров * 0 Комментарий Поделиться Распечатать 21:04 | Март 13 2018
21:04 | Март 13 2018

Рекс Тиллерсон покинул пост госсекретаря США: Трамп выдвинет Майка Помпео

Рекс Тиллерсон покинул пост госсекретаря США: Трамп выдвинет Майка Помпео

Президент США Дональд Трамп во вторник отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона, передает Голос Америки.

Президент в «Твиттере» поблагодарил Тиллерсона за работу в должности главы Госдепартамента и сообщил, что теперь внешнеполитическое ведомство США возглавит Майк Помпео.

В настоящее время Помпео занимает пост директора ЦРУ.

«Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу. Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, на которую пал выбор (для номинации на этот пост). Поздравления всем!» – написал президент.

Фото — Голос Америки

СМИ обязаны цитировать материалы Aravot.am с гиперссылкой на конкретный материал цитирования. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце текста.
Поделиться
Рубрики: Международные

Комментарии (0)

Комментировать

 
Чтобы быть в курсе всех новостей «Аравот» online нажмите сюда