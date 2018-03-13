Рекс Тиллерсон покинул пост госсекретаря США: Трамп выдвинет Майка Помпео

Президент США Дональд Трамп во вторник отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона, передает Голос Америки.
Президент в «Твиттере» поблагодарил Тиллерсона за работу в должности главы Госдепартамента и сообщил, что теперь внешнеполитическое ведомство США возглавит Майк Помпео.
В настоящее время Помпео занимает пост директора ЦРУ.
«Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу. Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной, на которую пал выбор (для номинации на этот пост). Поздравления всем!» – написал президент.
Фото — Голос Америки