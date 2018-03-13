«Больной человек» Европы заболел снова

Либеральная демократия, согласно мнению ряда политологов, за свою историю переживает третий кризис, и этот кризис не столько экономический, сколько моральный. До такой степени, что дает возможность легковерным и малоумным, недоучившимся и закомплексованным вождям убедить свои полные предубеждений общества, что либеральная демократия мертва, а вместо нее пришли они – незаменимые.

Их принято считать авторитарными охлократами. Они действительно таковы, и воспринимаются таковыми, когда вытаскивают из свалки Истории скелеты своих предшественников и трясут ими перед аплодирующей им самодовольной толпой. Затем, для усиления впечатления, они начинают убеждать, что эти скелеты живы, «живее всех живых».

Все остается в границах такой несчастной страны, если она мала, и не имеет особых оснований для имперских амбиций. Однако, когда страна большая, притом – бывшая империя, потеря которой по сей день не переварена, а в обществе доминируют настроения, что все ее соседи сволочи, «террористы» или «пособники террористов», и только они – «нравственные», то проблема становится сложнее. Особенно, когда соседи твои сравнительно меньше и слабее, и никогда на тебя не нападали, а наоборот – сколько угодно.

А затем приходит очередь «маленькой победоносной войны», которую называешь, скажем, «борьбой против терроризма», «борьбой против сепаратизма», но не именно как войну. И когда потерявшее способность называть вещи своими именами международное сообщество на это тоже закрывает глаза, а опьяненная собственным «величием» толпа требует увеличения «дозы», особенно когда уже успел своих оппонентом тысячами упрятать в тюрьмы, а подобные тебе вожди начинают считать тебя своим и «хорошим парнем», то ситуация в случае такой мутации становится чрезвычайно опасной.

Именно такую мутацию переживает Турция, становясь проблемой и для себя самой, и для соседей, и для международного сообщества.

Это не заурядная выскочка, а член НАТО, ключевой актор юго-восточного фланга НАТО, который должен был стать, исходя из рационального представления, проводником стратегии НАТО и на Кавказе, и на Ближнем Востоке. Однако, реальность сложнее. Турция – не только не такой проводник, но и одна из самых больших головных болей – в Сирии, в Ираке, на Кипре. Мало того, она превратилась в серьезную угрозу для Болгарии и Греции, взяла на себя деструктивную роль в регионе Западных Балкан.

Турция не только не присоединилась к санкциям США и ЕС против России, но и завела с ней собственный отдельный флирт, пытаясь всунуть нос в Кавказский регион.

Это уже не та Турция, которая была предсказуемой, «республиканской», «светской», «стремящейся в Европу», щедро напялившей на себя другие «прогрессивные» ярлыки. В сегодняшней Турции все «стрелы» Ататюрка сломаны и отброшены в сторону, армия уже превратилась в тупой инструмент Эрдогана, а он сам сдружился с турецкими фашистами, и в ознаменование «нерушимого союза» с ними он рукою демонстрирует толпе символ турецких фашистов – так называемых «серых волков», скандируя: «Один народ, один флаг, одно государство, одна родина». Он «скромно» умолчал самый важный для себя компонент – «один вождь», и картина станет полной, как у известного ефрейтора — «Ein volk, ein reich, ein fuhrer».

Член НАТО и сосед Турции – Греция – сегодня в тревоге. Ведущие греческие эксперты в сфере обороны и международных отношений констатируют, что Турция развязала гибридную войну против Греции.

Профессор Афинского университета Иоаннис Мазис отмечает, что турецкая политика стала более агрессивной, более провокационной во всем регионе Средиземноморья, и не только против Греции, что президент Эрдоган «зачистил» своих политических оппонентов и «создал тоталитарную ситуацию». Согласно греческому профессору, политика Турции направлена против трех «подсистем региона» — центральные и западные Балканы, регион Эгейского моря и Фракии, Додеканесских островов и Кипра.

Примечательно, что, традиционно будучи самой милитаризованной страной НАТО, имея соглашения об оборонном сотрудничестве с Египтом и Израилем, там не говорят о 5-ой статье НАТО. Эта статья не регламентирует ситуацию, когда одна страна-член НАТО может напасть на другую. В данном случае прямые угрозы уже озвучиваются из Турции: Эрдогану не по душе нынешняя греческо-турецкая граница, а его оппонент, кемалист Кылычдароглу от него не отстает, призывая избирателей подать голоса за него, чтобы он «смог» начать войну против Греции. Это уже не популизм, это уже фашизм, и факт, что бывший «больной человек» Европы заболел снова.

Это должно было стать сигналом тревоги для международного сообщества, для Евроатлантического сообщества, однако, как мы видим, царит тишина.

Преподаватель высшего военного учебного заведения Греции, Колледжа национальной обороны (Hellenic National Defence College), Йоргос Филис в пятницу заявил: «Ситуация в отношениях с Турцией критичная. Для меня больше нет вопроса, будет ли столкновение с Турцией, для меня вопрос — когда оно будет. Я думаю, что надо психологически готовить греческий народ к этому. Речь не идет о том, что на следующей неделе будет объявлена мобилизация, но Турция ведет себя настолько жестким образом, что не оставляет нам рамок». Он подчеркивает, что греки не должны рассчитывать на кого-либо: «Международные отношения – это не мир, где господствует международное право. Это мир, где господствует право, связанное с силой. Другими словами, у тебя столько прав, сколько дивизий». Он также отмечает, что Греция сама должна себя защитить, не ожидая помощи союзников, с которыми подписаны оборонные соглашения, как Израиль или Египет.

«Почему, скажем, Израиль или Египет должны защищать нас? Никто не защитит нас. Нужны хладнокровие и решительность», — говорит Й.Филис, считая также, что Турция в данный момент находится в «очень тяжелой ситуации»: «В такой же ситуации была Оттоманская империя в конце 19-го века-начале 20-го века. У нее сейчас войска в трех странах — на Кипре, в Сирии и Ираке. С некоторыми соседними странами у нее нет дипломатических отношений, с некоторыми она в состоянии войны»

Греческий набат, как и курдские уроки, чрезвычайно примечательны для политического класса и военной командной элиты Армении. И сомнению не подлежит, что развития должны стать предметом трезвых обсуждений во всех государственных институтах, где принимаются политические решения касательно национальной безопасности, военной политики и политики безопасности.

Не забудем, что параллельно с Турцией, прошедший в конце 19-го века-начале 20-го века путь повторяет и зеркальное отражение Турции – Россия, что может ввергнуть в хаос и Кавказ, и Балканы.

Рубен МЕГРАБЯН

На снимке – Эрдоган в Мерсине приветствует своих сторонников жестом турецких фашистов (Фото — Turkish Minute)

Газета «АРАВОТ»

13.03.2018г