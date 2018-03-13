Госдепартамент США: Россия — безответственная сила, сеющая нестабильность в мире

Голос Америки. Соединенные Штаты назвали Россию «безответственной силой, сеющей нестабильность в мире» после того, как правительство Великобритании пришло к выводу, что недавнее нападение на ее территории на бывшего агента ГРУ было совершено с помощью отравляющего вещества, произведенного в России.

Госдепартамент США распространил заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о реакции правительства Великобритании на атаку с использованием нервно-паралитического вещества.

Жертвами этой атаки стал бывший сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль и его дочь, а также еще несколько человек.

В заявлении госсекретаря, в частности, говорится: «США скоординировали позицию с нашими союзниками в Соединенном Королевстве, в том числе в ходе телефонного разговора госсекретаря Тиллерсона и министра иностранных дел Джонсона сегодня утром. Мы полностью доверяем выводам, сделанным по результатам британского расследования, и их оценке ситуации, согласно которой Россия, вероятно, несет ответственность за атаку с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери на прошлой неделе».

Телефонный разговор Тиллерсона и министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона состоялся вскоре после вылета госсекретаря из Нигерии. Тиллерсон завершил свое турне по пяти странам Африки в понедельник.

«Нет никакого оправдания для таких атак – покушения на убийство частного лица на территории суверенного государства, – и мы возмущены тем, что Россия, похоже, ведет себя подобным образом, – говорится далее в заявлении. – От Украины до Сирии, а сейчас и в Соединенном Королевстве, Россия продолжает оставаться безответственной силой, сеющей нестабильность в мире и открыто пренебрегающей суверенитетом других государств и жизнями их граждан».

«Мы согласны, что те, кто несет ответственность (за совершение этого преступления), – как исполнители, так и заказчики, – должны столкнуться с соответствующими серьезными последствиями, – подчеркнул Тиллерсон. – Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном королевстве и продолжим тесно координировать наши ответные действия».

«Речь идет о поистине вопиющих действиях. Похоже, что они явно идут из России», – заявил Тиллерсон в понедельник по пути в Кабо-Верде.

«Это находится почти за гранью понимания, что государство, организованное государство, может пойти на подобные вещи», – заявил Тиллерсон небольшой группе журналистов.

Трагические события в Солсбери прокомментировала в ходе брифинга в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

«Мы чрезвычайно внимательно наблюдаем за (этим) инцидентом, – сказала Сандерс. – Использование чрезвычайно опасного нервно-паралитического вещества против британских граждан и на британской земле – чудовищно. Нападение было дерзким, неизбирательным и безответственным. Мы выражаем глубочайшие соболезнования, глубоко сочувствуем жертвам и их родным и выражаем поддержку правительству Соединенного Королевства. Мы поддерживаем нашего ближайшего союзника, с которым нас связывают особые отношения».

Касаясь проводимого британской стороной расследования, Сандерс подчеркнула: «Мы намерены и в дальнейшем сотрудничать с Соединенным Королевством, и мы, разумеется, будем его поддерживать в течение всего этого процесса».

Сандерс добавила, что США поддерживают «ближайшего союзника и особые отношения» между ними, но не стала повторять жесткие обвинения Лондона в адрес Москвы в связи с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, которые до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии.

«Думаю, они все еще пытаются установить некоторые детали происшедшего», – заявила Сандерс в ответ на вопрос журналиста, виновна ли в этом инциденте Россия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что применение любого нервно-паралитического вещества «отвратительно и совершенно неприемлемо».

«Соединенное Королевство – это драгоценный союзник, и этот инцидент вызывает серьезную обеспокоенность в НАТО. НАТО поддерживает контакты с британскими властями в этом вопросе», – заявил Столтенберг.

В понедельник 140 членов оппозиционной Демократической партии призвали Трампа ввести санкции против России.

Демократы утверждают, что Трамп «игнорирует закон», не вводя санкции против Москвы в соответствии с Законом о противодействии противникам Америки путем санкций, который был одобрен обеими партиями.

«Мы предоставили вам инструменты для противостояния этому вызову. Если вы и дальше будете отказываться применять эти инструменты, мы будем добиваться дополнительных законодательных мер с более жесткими требованиями, – говорится в письме. – Если вы откажетесь защищать США от враждебного иностранного правительства, Конгресс должен принять собственные меры. Будущее нашей демократии поставлено на карту».

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