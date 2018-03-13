Аветисяны требуют от России компенсации за моральный ущерб, адвокат уверен: «Это отрезвит Россию»

Как мы уже сообщали, сегодня Конституционный Суд рассмотрел заявление родственников семьи Аветисянов, выступающих правопреемниками пострадавших по делу о зверском убийстве в Гюмри. В заявлении поднят вопрос о конституционности положений Уголовно-процессуального кодекса, по которым правопреемники жертв были лишены возможности представить требование о возмещении морального вреда.

В беседе с Aravot.am адвокат, представитель преемников жертв Арамазд Кивирян сказал, что он настроен оптимистично и рассчитывает на КС, что суд вынесет справедливое решение и покажет, что Армения является правовым государством.

На наш вопрос, что с учетом, что мы имеем дело с Россией и компенсация морального вреда, по сути, будет затребована от России, может ли здесь иметь место политическое влияние, Кивирян ответил следующее: «Я не исключаю никакого влияния с этой точки зрения, даже с политической точки зрения, но, как юриста, меня это мало интересует. Я поднимаю юридические вопросы и ожидаю юридических ответов. А что касается политических развитий, то они, естественно, я думаю, что есть».

Мы поинтересовались тем, что его клиенты представили требование о возмещении нематериального ущерба от России, что они могут получить и каковы их ожидания, в ответ на что Арамазд Кивирян сообщил, вопрос здесь заключается не только в том, что они получат в качестве компенсации некую сумму денег, но важно исключить такие случаи. «Рассмотрение иска о моральном ущербе само и его последующее удовлетворение протрезвит Россию, чтобы в дальнейшем, отправляя сюда на военную службу соответствующих лиц, они более серьезно относились к этому вопросу. В ходе расследования дела был выявлен ряд обстоятельств, что этот человек уже совершал дезертирство. У него имелись проблемы, по которых ему было запрещено носить оружие в России, то есть, во время его службы. И вдруг этот человек оказывается в Армении и ему выдается оружие, почему?

Другими слова, здесь в рамках требования о возмещении нематериального ущерба будет рассматриваться вопрос о неправомерных действиях России, начиная с того, кто были те должностные лица, которые послали сюда этого человека, почему этот человек оказался в Армении вообще, почему ему было выдано оружие и другие подобные вопросы. Отказ рассматривать гражданский иск мы обуславливаем этим, потому что, если бы наш иск стал предметом расследования, они были бы вынуждены рассмотреть и эти обстоятельства, и суд вынужден был бы выступить с определениями, чего не произошло. Они не приняли его к производству, чтобы не поднимать эти вопросы».