Президент Серж Саргсян 12 марта принял исполнительного директора голландско-бельгийской подгруппы Международного валютного фонда Энтони де Ланоя.

Приветствуя гостя, Президент Республики подчеркнул важность визита очередной миссии возглавляемой им делегации в Армению до начала переговоров по новой программе сотрудничества с МВФ. Президент выразил надежду, что визит будет результативным с точки зрения обмена мнениями по поводу дальнейших программ, целевых направлений, а также текущих проблем и вызовов.

Президент проинформировал, что в настоящее время на этапе разработки находится стратегия развития Армении до 2030г., следовательно, по его словам, визит миссии МВФ и мнения и оценки основной группы относительно намеченных в этой стратегии целей будут довольно полезными.

Серж Саргсян высоко оценил сотрудничество Армении с МВФ за прошедшие годы, отметив, что при активном участии авторитетных международных финансовых организаций, в том числе МВФ, благодаря реализованным в Армении программам стало возможным провести реформы в самых разных отраслях и повысить эффективность экономики. Президент выразил благодарность фонду за это содействие, а исполнительному директору Энтони де Ланою за представление интересов РА в МВФ надлежащим образом. Президент Саргсян заверил, что Армения решительно настроена на реализацию вытекающих из предыдущей программы МВФ реформ и структурных преобразований, что будет носить непрерывный характер.

Исполнительный директор голландско-бельгийской подгруппы МВФ Энтони де Ланой также с восхищением говорил об успешном выполнении предыдущей программы с Арменией и выразил надежду, что следующая программа также будет эффективно разработана и успешно воплощена в жизнь.

Собеседники высказали общее мнение, что экономический рост должен быть инклюзивным и ощутимым для всех граждан РА, следовательно, дальнейшие совместные усилия должны быть направлены также на эту цель. Подчеркнув, что Армения уже на правильном пути, исполнительный директор МВФ выразил готовность продолжать содействие ради экономического развития Армении и благополучия её граждан.

Пресс-служба Президента Армении