Петр Свитальский: «Армянские женщины сильны, преданы и конструктивны»

Делегация Евросоюза в Армении вчера организовала в «Ереван МОЛ» фотовыставку, посвященную месячнику женщин, где представлены фотоповести о женщинах-бенефициариях», получивших поддержку со стороны ЕС для развития своего бизнеса.

Глава делегации ЕС, посол Петр Свитальский, обратившись к присутствовавшим на мероприятии женщинам-предпринимателям, женщинам-бенефициариям, финансируемым со стороны ЕС или осуществляющих проекты при поддержке ЕС, к гостям, сказал: «Мы знаем, что в Армении есть красивая традиция – празднование женского дня-месячника – с 8 марта по 7 апреля. В Евросоюзе женский праздник отмечают с 8 марта до 7 марта следующего года, так как для Евросоюза полномочия женщин, равные возможности и создание прав создают ценности.

Мы уверены, что в Республике Армения содержит в себе большой смысл работа по усилению, уполномочиванию женщин, что этот еще не раскрытый в Армении потенциал может быть использован непосредственно с целью развития экономики страны. Мы оказываем большое содействие еще большему вовлечению женщин, как в сферу политики, так и в сферу бизнеса. К сожалению, в постсоветском пространстве Армения по уровню безработицы среди женщин в числе самых последних стран. В Армении не имеют работу 18% женщин старше 25 лет. Именно по этой причине очень важно, чтобы женщины были инициативнее и могли бы своими силами открыть и развивать бизнес. Мы действительно в это верим. Эти успехи, может быть, и не смогут изменить всю картину, но сумеют сформировать критическую массу. Следовательно, мы надеемся, что еще больше женщин воспользуется этой возможностью, создадут свой собственный бизнес, создавая одновременно новые рабочие места. Сильную Армению можно построить с помощью сильных женщин, и женщины это могут сделать, так как армянские женщины сильны, преданны, конструктивны».