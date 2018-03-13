«Дебют» Грайра Товмасяна в Конституционном суде

Сегодня в заседании Конституционного суда участвовал бывший депутат парламента Армении Грайр Товмасян, а Гагика Арутюняна, который избран председателем Высшего судебного совета, на заседании не было. Однако «дебют» Товмасяна был коротким, рассмотрение дела шло по письменной процедуре.

А принял Конституционный суд к рассмотрению заявление родственников семьи Аветисянов, выступающих правопреемниками пострадавших по делу о зверском убийстве в Гюмри – Лусине Аветисян, Анаит Коштоян, Андраника Погосяна, Нарине Погосян. В заявлении поднят вопрос конституционности норм Уголовно-процессуального Кодекса РА, по которым правопреемники пострадавших были лишены возможности представить требование о компенсации нематериального ущерба.

Докладчиком КС назначена Альвина Гюлумян. Она сообщила, что дело готово для принятия решения в совещательной комнате, получено объяснение стороны-ответчика, имеются все необходимые документы: «Мы думаем, что можем пройти в совещательную комнату для принятия решения».

Решение будет опубликовано позднее.