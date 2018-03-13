Азербайджан изменил сценарий учений: аналитик

Вооруженные силы Азербайджана с 12 по 17 марта проводят широкомасштабные военные учения с участием различных подразделений и объединений азербайджанской армии. Об этом сообщает minval.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана.

В учения принимают участие до 25 тысяч военнослужащих, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-зенитных установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц авиации разного назначения.

По словам аналитика Тарона Ованнисяна, стартовавшие учения являются ежегодными плановыми учениями: «Может быть, проведут испытания недавно приобретенной военной техники, например, в прошлый раз продемонстрировали военную технику, приобретенную у Чехии. Если проследить за их заявлениями, то подобные учения с привлечением такого количества войск уже были и даже было еще больше, например, в 2016-м отмечали, что будет привлечено более 60 тысяч военнослужащих. То же самое в плане военной техники, если судить по их заявлениям, то же количество было всегда во время масштабных учений.

Единственное отличие, бросающееся в глаза в этих учениях, что в учениях после апреля 2016 года, когда о сценарии было объявлено, что проводимые на основной территории Азербайджана учения носят наступательный характер, а в Нахичеване – контрнаступательный, то учения, начавшиеся с 12 марта этого года, судя по распространенному ими сообщению, носят контрнаступательный характер. То есть, условно говоря, они пытаются вернуть высоты, «захваченные противником».