Федор Лукьянов: в Карабахском конфликте, когда союзники – обе стороны, России это сделать сложно: «168 жам»

Владимир Путин в обращении к Совету Федераций заявил, что Россия нанесет молниеносный ядерный удар, если в ее отношении или отношении ее союзников будет применено ядерное или другое оружие массового поражения, угрожающее основам государства. А союзники, согласно российскому руководству, это страны – члены ОДКБ, и те страны, с которыми у России стратегические отношения.

В беседе с «168 жам» российский политолог Федор Лукьянов отметил, что западные аналитики комментируют это выступление иначе, чем российские аналитики. На самом деле, согласно ему, произошел классический пример демонстрации силы, который является довольно широко распространенным и используемым в политике инструментом. По словам Лукьянова, демонстрация силы и вооружения не означает, что оно будет обязательно применено против какой-либо силы.

По мнению российского политолога, западных экспертов обеспокоило особенно то обстоятельство, что Россия притязает стать мощной ядерной, державой, конкурирующей с Западом, так как президент России представил ракету с ядерной энергосистемой, которая неуязвима для некоторых систем обороны.

«В Армении это понимают намного лучше, имея Карабахский конфликт и необходимость демонстрации вооружения для сдерживания противника. Этот инструмент применяет и Армения, и Азербайджан. В этом случае тоже была необходимость демонстрации силы, когда Соединенные Штаты продолжают применять все новые и новые санкции, создавать все новые и новые проблемы для России, это делается не только с помощью санкций, но и посредством Европы и других партнеров, НАТО, ЕС. Президент РФ не наивен, чтобы думать, что это обращение сдержит США в случае санкций. Демонстрация силы имеет более дальнобойные цели и предусмотрена для того периода времени, когда могут возникнуть столкновения. Россия предупреждает, что имеет хорошие возможности для обороны», – сказал Лукьянов.

Российский политолог не знает, насколько реально утверждение президента России по поводу того, что российская сторона сделает то же самое и для союзников, так как конфликты и международные отношения довольно сложные. «Россия попытается быть рядом со всеми союзниками, но в таких случаях, как Карабахский конфликт, когда обе стороны являются союзниками, сделать это сложно, и потому это утверждение спорно. Однако, если возникнут проблемы между союзниками и Западом, в котором Россия увидит и свой интерес, возможно», – сказал Лукьянов.

Аракс МАТИРОСЯН

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