Была ли заинтересована Россия в провале армяно-турецких протоколов?

О чем подсказывает заявление Марии Захаровой?

Эксперт Армянского института международных отношений и безопасности (АИМОБ), политолог Армен Варданян считает, что заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой об аннулировании армяно-турецких протоколов всего лишь риторика и ничего более, и это так и должно было быть.

Напомним, что Мария Захарова заявила: «Мы давали оценку непосредственно этому договору, так как делегация России находилась в Цюрихе и принимала активное участие. Оценки все были даны, и наше отношение остается актуальным. Мы исходим из важности нормализации отношений между этими странами – в интересах этих же двух стран. С нашей стороны, как вы знаете, мы всегда предпринимали все для достижения именно этой цели».

На вопрос «Аравот», поскольку Мария Захарова заявила, что официальная Москва придерживается прежней позиции – высказывается за урегулирование отношений между двумя странами, следовательно, новых шагов со стороны России можно ожидать даже после аннулирования армяно-турецких протоколов, господин Варданян ответил: «На самом же деле, очевидно, что Россия не столь уж заинтересована в претворении в жизнь Цюрихских протоколов, поскольку это не исходит из ее интересов. Улучшение армяно-турецких отношений однозначно невыгодно России, так как, если отношения двух стран будут урегулированы, то в таком случае Россия лишится своих некоторых рычагов влияния на Армению.

Справедливости ради необходимо указать, что в аннулировании этих протоколов Россия не сыграла большой роли. Главную роль сыграл Азербайджан. Эта страна имеет очень серьезное влияние на Турцию. Сегодня Турция получает дешевую нефть, газ из Азербайджана, Азербайджан осуществляет в экономику этой страны большие инвестиции, кроме этого, они вместе заняты реализацией ряда крупных совместных проектов – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и прочее. Так что, я бы не сказал, что Россия виновна в том, что эти протоколы не были воплощены в жизнь. Но я уверен, что одним из заинтересованных в провале этих протоколов является Россия».

Коснувшись шагов, ожидаемых со стороны России, господин Варданян сказал: «Я уверен, что Россия не предпримет шагов. И в 2008-м это не было инициативой России. Такое положение выгодно для России, и для урегулирования этих отношений никакого давления на Армению оказывать не будет, так как создавшийся статус-кво выгоден официальной Москве».

На замечание, что в экспертных кругах в свое время был распространен подход, согласно которому, наряду с футбольной дипломатией, РФ проталкивает вперед Казанские принципы, и, следовательно, можно говорить, что аннулирование армяно-турецких протоколов стало последней страницей казанского плана, господин Варданян ответил: «Это два разных процесса, не имеющих взаимосвязи. Провал футбольной дипломатии, как показал дальнейших ход событий, был предопределен изначально. Если бы Турция была готова осуществить все те обязательства, которые взяла на себя эта страна подписанием протоколов в Цюрихе, и после этого Армения провалила бы их реализацию, то в этом случае мы могли бы говорить, что давление оказала Россия. Сейчас, ради справедливости надо сказать, что Запад хорошо понимает, кто виновен в провале протоколов, и не случайно, что к решению Сержа Саргсяна подходят с пониманием, так как осознают, что виновата Турция. Если бы ратификация протоколов была провалена под давлением России по вине Армении, то я уверен, что давление уже оказывалось бы на Армению».

На наш вопрос, инициировал ли Серж Саргсян армяно-турецкие протоколы для того, чтобы решить вопрос его легитимности и вместе с завершением его президентства закрывает и эту страницу, господин Варданян ответил: «Серж Саргсян начал этот процесс в 2008 году, так как внутри страны и во внешнем мире имел проблему с легитимностью. Запад не признал результаты выборов. Его легитимность Западом была поставлена под сомнение, и Серж Саргсян начал этот процесс, чтобы приобрести легитимность со стороны Запада. США долгие годы прилагали усилия для урегулирования армяно-турецких отношений. Этот процесс начался еще во время Роберта Кочаряна, и Серж Саргсян продолжил его. В его предвыборной программе 2008 года не было ни одного пункта о подписании протоколов, открытии границ, установлении дипломатических отношений. И он предпринял этот процесс только для решения вопроса своей легитимности перед лицом международной общественности, но на него было оказано сильное давление со стороны армянских общин Диаспоры, а его партнер по коалиции – АРФД, впоследствии вышел из коалиционного соглашения. Сейчас, когда завершается период его президентства, Серж Саргсян пошел на отмену этих протоколов. Если документ не действует, то его надо выбросить на мусорную свалку истории и впоследствии попытаться подписать новый, жизнеспособный документ».

Татев АРУТЮНЯН

Газета «Аравот»

10.03.2018г