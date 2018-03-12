Пресс-секретарь Роберта Кочаряна: главный провокатор и организатор беспорядков 1 марта организовал в парламенте слушания

Роберт Кочарян не примет участия в инаугурации 4-го президента: Виктор Согомонян

На вопросы 2rd.am отвечает глава офиса второго президента Роберта Кочаряна Виктор Согомонян



– Г-н Согомонян, 3 марта Национальное Собрание Республики Армения выбрало 4-го Президента Республики. Как известно, церемония его инаугурации состоится 9 апреля на специальной сессии парламента. Будет ли присутствовать на церемонии Роберт Кочарян?

– Многие журналисты уже обращались ко мне с этим вопросом. Нет, он не будет присутствовать, поскольку Роберт Кочарян в дни согласно заранее запланированной повестке будет находиться за рубежом.

– Несколько дней назад депутат Никол Пашинян направил письменное обращение к генеральному прокурору РА по делу 1 марта, с предложением допросить второго президента. На Ваш взгляд, чем обусловлена эта его инициатива?

– Откровенно говоря, действия Пашиняна меня абсолютно не интересуют. Однако, пользуясь случаем скажу, что «благодаря» ему я стал свидетелем самой циничной сцены в нашей новейшей истории. Главный провокатор и организатор беспорядков 1 марта организовал в парламенте слушания по делу 1 марта и сидя в кресле спикера парламента, вел заседание.

– Еще один вопрос об аннулировании известных Цюрихских протоколов. Не намеревается ли второй президент Армении выступить с интервью или заявлением по этому поводу?

– Нет. Президент Роберт Кочарян выразил свое отношение к процессу армяно-турецкого примирения, в частности, к Цюрихским протоколам, еще в 2008-2009 годах.

12 марта 2018г.