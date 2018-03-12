Эдуард Шармазанов: РПА можно устранить от власти только путем выборов

Радио Азатутюн. Республиканскую или любую другую партию можно отстранить от власти только путем выборов, заявил вице-спикер Национального собрания Армении, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, отвечая начинающему уличную борьбу за смену власти фронту «Во имя государства Армения».

«Выборы состоялись год назад. Мы хорошо помним, кто сколько голосов набрал. Для нас очень важен голос каждого гражданина Армении: и оппозиционные голоса, и те голоса, которые получили мы. Мы относимся с уважением и со всей ответственностью ко всем тем голосам и тому доверию, которое оказал [народ]. Больше 770 тысяч граждан отдали нам свои голоса. Это большая ответственность, и мы не имеем права их разочаровать», — в беседе с Радио Азатутюн сказал Шармазанов.

Инициатива под названием Фронт «Во имя государства Армения» в субботу провела свой первый митинг на площади Свободы. Объединив ряд внепарламентских сил, гражданских активистов и представителей интеллигенции, инициатива намерена посредством проведения с 9 апреля ежедневных митингов и шествий предотвратить возможное премьерство Сержа Саргсяна и добиться проведения в стране новых выборов.

Шармазанов считает естественным то, что в стране могут быть недовольные силы, но, по его словам, несколько тысяч человек не должны решать судьбу всего народа.

«Для Республиканской партии Армении самой большой ответственностью является доверие наших граждан… Я не говорю: мы власть. Во многих случаях так интерпретируют: мы власть, что захотим, то и сделаем. Нет, это неправильная интерпретация. Мы не сделаем, что захотим. Мы должны сделать то, что нам наказало большинство граждан Республики Армения. Республиканская партия Армении сделает то, за что проголосовал народ или большинство народа, и мы не имеем права не сделать этого», — заявил пресс-секретарь правящей партии.

Фото — Радио Азатутюн