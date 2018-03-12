Скончался Олег Табаков

Deutsche Welle. В Москве в понедельник, 12 марта, в возрасте 82 лет скончался советский и российский актер, режиссер и педагог Олег Табаков. Информация о его госпитализации появилась еще в конце ноября, зимой его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Олег Табаков родился и провел детство в Саратове, там же учился в театральном кружке. В 1953 году поступил в школу-студию МХАТ. Свою первую роль в кино он сыграл, еще будучи студентом.

Почти 30 лет Табаков являлся ведущим актером театра «Современник», возглавлял театр «Табакерка» и Московский художественный театр имени Чехова, руководил кафедрой мастерства актера в школе-студии МХАТ и вплоть до последних лет активно снимался в кино.

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