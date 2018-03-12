Смерти Ара Асояна предшествовал инцидент

По сведениям Aravot.am, смерти главного инфекциониста Армении Ара Асояна предшествовал инцидент в Норкской инфекционной клинической больнице, где Асоян был также директором.

Согласно нашей информации, Асоян в одной из палат сделал замечание родственнику пациента, сидящему на кровати пациента. Молодому человеку стало неприятно от замечания, он начал возражать Асояну, и предложил продолжить разговор вне палаты, после чего главный инфекционист страны скоропостижно скончался.

Напомним, что Асоян умер от сердечного приступа на рабочем месте напротив приемной больницы. Ему было 65 лет, и по нашей информации, годы назад ему было проведено стентирование сердца.

Арпине СИМОНЯН