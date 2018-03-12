Тереза Мэй «близка к тому, чтобы публично обвинить Россию» в покушении на убийство своего экс-агента

Голос Америки. Британская газета The Times of London сообщает, что премьер-министр Тереза Мэй «близка к тому, чтобы публично обвинить Россию в покушении на убийство» бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также распорядиться о введении санкций в отношении режима российского президента Владимира Путина.

Как сообщается в материале, который был опубликован на сайте газеты в понедельник, «объявление может быть сделано уже сегодня после совещания Совета по национальной безопасности».

По данным Times, министрам представят «последние разведданные» о нападении на Скрипаля и его дочь, которые находятся в больнице в критическом состоянии.

Как сообщает газета, ее источники полагают, что «полиция и службы безопасности обнаружили достаточно доказательств, связывающих Москву с нервно-паралитическим веществом, использованном при покушении».

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