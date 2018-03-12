Гаро Пайлан подверг критике Эрдогана за показ фашистского знака «Серых волков»

Депутат прокурдской Демократической партии народов армянского происхождения Гаро Пайлан подверг критике президента Турции Реджепа Эрдогана за то, что тот во время собрания правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в городе Мерсин указал на символ турецких экстремистских сил – значок «Серых волков».

Отметим, что политическим крылом «Серых волков» является партия «Националистическое движение» Турции, которая сегодня сотрудничает с партией Эрдогана.

«Не сердитесь на ПСР и ПНД. Мы предупреждали. Эрдоган сегодня заявил о том, что уже было известно. Откуда и куда мы дошли?», – написал Пайлан.

Эрдоган во время вышеупомянутого собрания показав знак «Серых волков», начал скандировать: «Один народ, один флаг, одно государство, одна родина», что коррелирует с гитлеровским «Один народ, одна империя, один вождь».