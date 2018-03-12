В январе-феврале 2018 года в аэропортах Армении пассажиропоток вырос на 9,3 процента

Пассажиропоток двух аэропортов Республики Армения в январе-феврале 2018 года составил 338.336 человек, что на 9,3% больше показателя тех же месяцев прошлого года.

В феврале текущего года пассажиропоток в двух аэропортах Армении составил 149.159 человек, превысив на 9,5% показатель за тот же период времени 2017 года.

В феврале 2018 года в ереванском аэропорту «Звартноц» пассажиропоток составил 139.218 человек, превысив на 5,4% показатель за февраль прошлого года.

В январе-феврале 2018 года, по сравнению с тем же периодом 2017 года, в аэропорту «Звартноц» был зарегистрирован 5,6-процентный рост пассажиропотока.

В аэропорту «Звартноц» в январе-феврале грузоперевозки составили 2007 тонн. Показатель за те же месяцы прошлого года составил 2576 тонн.

В феврале 2018 года пассажиропоток в Гюмрийском аэропорту «Ширак» составил 9941 человек. В том же месяце прошлого года эта цифра была равна 4224 человека.

В аэропорту «Ширак» в январе-феврале 2018 года пассажиропоток составил 20817 человек, в тот же период времени прошлого года, составив 8848 человек.

Количество вылетов и прилетов в аэропортах «Звартноц» и «Ширак» в январе-феврале 2018 года, по сравнению с теми же месяцами 2017 года, выросло на 13,7%.

Главное управление гражданской авиации при Правительстве Республики Армения