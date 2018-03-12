Ованнес Игитян разделяет мнение Армена Рустамяна в вопросе президента Армении

«В любом случае, независимо от политической ситуации, независимо от этой застойной политической ситуации, присутствие любого грамотного, образованного, развитого и имеющего опыт человека, особенно в сфере власти, я считаю положительным явлением», – сказал бывший депутат, член правления АОД Ованнес Игитян в ответ на вопрос «Аравот», принесет ли пользу Армении избранный президентом Армении Армен Саргсян.

Наш собеседник сказал, что очень хотел бы, чтобы шестьдесят членов фракции РПА были бы высокого уровня. Тогда как во фракции РПА только 3-4 могут говорить на различные темы. Исходя из этого, Ованнес Игитян повторяет слова руководителя фракции АРФД Армена Рустамяна: «В сложившейся ситуации РПА не могла иметь лучшего кандидата». Он считает, что ситуация была бы несравнимой, если бы на эту должность был выдвинут кого-нибудь с кличкой, имеющего 3-4-х-летнее образование.

Подробности читайте в печатном номере газеты «Аравот» от 10.03.2018г