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17:35 | Март 12 2018

Виктор Довгань: транзит через Армению в Иран крайне важен для Украины

Виктор Довгань: транзит через Армению в Иран крайне важен для Украины

Украина и Армения достигли договоренности о либерализации международных автомобильных перевозок и постепенной отмены разрешений на такие перевозки. Кроме того, для украинских авиакомпаний предложена так называемая «5-я свобода» для увеличения рейсов из Еревана.

Об этом, как передает AnalitikaUA.net со ссылкой на Мининфраструктуры Украины, договорились замглавы МИУ Виктор Довгань с министром транспорта Армении Ваганом Мартиросяном в ходе встречи, которая состоялась в Ереване 5-6 марта 2018 года.

Во время визита также состоялась межправительственная встреча национальных секретарей ТРАСЕКА, где стороны обсудили развитие международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия и увеличение товаропотока на паромных линиях Черноморск — Батуми-Поти.

Довгань отметил, что транзит через Армению в Иран крайне важен для Украины, так как он открывает новые рынки для экспорта и импорта, например битума для строительства дорог.

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Рубрики: Международные, Экономика

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