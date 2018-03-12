Совершена серия нападений на построенные турками мечети в Германии

Министерство иностранных дел Турции осудило нападения на мечети 9 марта в Германии, принадлежащие местной турецкой общине. Атаки были совершены в городах Берлин и Лауффен-ам-Неккар.

Нападавшие бросили коктейли Молотова в сторону мечетей. Ответственность за нападение на мечеть в Лауффен-ам-Неккаре взяли на себя члены Рабочей партии Курдистана (РПК).

За нападение в Берлине никто ответственность на себя не взял.

Турецкая сторона потребовала от немецких властей выявить виновных и привлечь их к ответственности.

Источник — Ahaber