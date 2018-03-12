Азербайджан нарушил обязательства перед ОБСЕ: Тигран Балаян

Азербайджан нарушил обязательства, взятые перед ОБСЕ, не проинформировав о проводимых в стране учениях.

Об этом в своем микроблоге в Твиттере написал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

«Азербайджан начал военные учения (самое многолюдное мероприятие предвыборной кампании по «переизбранию» президента страны) с вопиющим нарушением обязательств, взятых перед ОБСЕ, не проинформировав предварительно об этом государства-участницы ОБСЕ», – написал Балаян.

По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева 12-17 марта в Азербайджане будут проводиться военные учения.