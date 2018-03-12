Европейский Союз продлил санкции против России еще на полгода

Голос Америки. Европейский Союз продлил в понедельник санкции в отношении 150 физических лиц и 38 компаний, связанных с Россией, до 15 сентября 2018 года. Об этом 12 марта сообщено на официальном интернет-сайте Совета Евросоюза.

Среди фигурантов списка – руководство пророссийской администрации Крыма, несколько членов руководства обеих палат парламента России, лидеры пророссийских сепаратистов востока Украины, высокопоставленные военные, другие общественные деятели России, сыгравшие роль во вмешательстве России в дела Украины.

В сообщении отмечается, что санкции, введенные в марте 2014 года и последний раз продленные руководством ЕС в сентябре прошлого года, связаны с деятельностью данных лиц и компаний, «нарушающей или ставящей под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

«Меры заключаются в замораживании активов и ограничении поездок», – поясняется в сообщении.

Как сказано в решении Совета ЕС, «оценка ситуации не позволила прийти к заключению о возможности изменения санкционного режима». В документе отмечается, что «соответствующая информация и описание причин внесения в список физических и юридических лиц были обновлены».

Кроме того, в решении Совета ЕС упомянуты другие ограничительные меры, связанные с аннексией Крыма Россией: «экономические санкции, направленные на конкретные секторы российской экономики, которые в настоящее время действуют до 31 июля 2018 года; меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя, в настоящее время действующие до 23 июня 2018 года».