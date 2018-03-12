«Очень трудно сохранять даже старое партнерство, а наши амбиции больше – создать новую повестку партнерства»: Армен Ашотян

Армянская служба Голоса Америки. Визит депутатов парламента Армении в столицу Соединенных Штатов дало возможность расширить традиционные армяно-американские отношения, уверены армянские делегаты.

По мнению Наиры Зограбян, это первый шаг, цель которого поднять на новый уровень качества отношения между Ереваном и Вашингтоном: «Мы должны понять один важный месседж – мир стремительно меняется, Америка изменилась и меняется. У новой администрации США своя повестка, которая существенно отличается от повестки прежней администрации. Мы должны суметь правильно сопоставить эту повестку с нашим регионом, нашими задачами».

Армянская делегация в Вашингтоне провела откровенные и глубинные обсуждения по всему кругу армяно-американских проблем, не уклоняясь от тем, касающихся внутриполитической ситуации в Армении, карабахского урегулирования, региональных проблем, отмечает Наира Зограбян.

Депутаты на самом деле являются именно теми представителями власти, которые могут наиболее свободно обсуждать даже самые сложные проблемы, дополняет Армен Ашотян. По его словам, сегодня чувствуется необходимость в поднятии армяно-американских отношений на новый уровень: «Конечно, в сегодняшнем глобализирующемся и полном столкновений мире очень трудно сохранять даже старое партнерство, а наши амбиции больше – создать новую повестку партнерства».

Новая повестка отношений Армения-США должна пополниться четким содержанием, уверена руководитель армянской делегации, вице-спикер парламента Армении Арпине Ованнисян: «У Армении есть прекрасные возможности в сфере высоких технологий, мы можем развивать сотрудничество в сфере восстанавливаемой энергетики. Очень важно, чтобы проводились детальные обсуждения и имелось взаимопонимание, что мы имеем, где находимся и куда движемся».

Посол Армении в США Григор Ованнисян со своей стороны добавляет, что этим визитом в армяно-американских отношениях открылось новое направление межпарламентской дружбы: «Армения становится парламентской республикой, той страной, где значительная часть решения, где процесс принятия решений будет происходить в парламенте. И отныне депутаты парламента будут развивать отношения непосредственно с Конгрессом США».

Пока рано говорить об окончательных результатах завершающегося визита, однако уже можно однозначно сказать, что горизонт армяно-американских отношений расширился, отмечает посол.

Арман ТАРДЖИМАНЯН