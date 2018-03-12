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13:25 | Март 12 2018

Минобороны РФ: в Южном военном округе испытана гиперзвуковая ракета «Кинжал»

Минобороны РФ: в Южном военном округе испытана гиперзвуковая ракета «Кинжал»

Голос Америки. Министерство обороны России сообщило об успешном пуске гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» – нового российского высокоточного оружия. Сообщается, что экипаж истребителя МиГ-31 выполнил пуск ракеты авиационного комплекса «Кинжал» в заданном районе.

«Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа. Ракета поразила заданную цель на полигоне», – говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Сообщается, что ракетный комплекс «Кинжал» предназначен для уничтожения наземных и морских целей.

Фото — Голос Америки

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Рубрики: Военные, Международные

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