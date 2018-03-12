«Ремарку удается найти свет в человеке»: новое издание книги немецкого писателя на армянском

Роман известного немецкого писателя, одного из самых читаемых писателей XX Эриха-Марии Ремарка «Триумфальная арка» переведен на армянский язык. Книга представлена читателю по инициативе издательства «Эдит Принт». Примечательно то, что роман впервые был переведен на армянский язык непосредственно с немецкого оригинала. «Немецкий оригинал романа отличается разнообразием фразеологической системы и очень богатой лексикой. А армянский язык настолько могуч, что может полноценно передать материал оригинала», – в беседе с Aravot.am сказала переводчик книги Вардуи Багманян.

Герой книги немецкий врач и проживающий в Париже эмигрант Равик, которому законом запрещено заниматься хирургией. Он два года лечит самых авторитетных граждан города за ничтожно малую плату. Равика преследуют нацисты. Кажется, что он не надеется даже на личную жизнь, однако судьба уготавливает для него удивительный поворот.

«В основе сюжета книги лежит период, предшествующий второй мировой войне. Казалось бы, что вокруг царят упаднические настроения, но Ремарк сумел найти в человеке свет. Роман с начала и до конца отличается этим теплым и добрым настроем», – замечает Вануи Багманян.

Напомним, что недавно Вануи Багманян перевела на армянский язык роман Ремарка «Три товарища».