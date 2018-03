Виктория Нуланд — о планах нанести Москве ответный киберудар

Deutsche Welle. Авторы новой книги рассказали о намерениях Белого дома отомстить России за предполагаемое вмешательство в выборы президента США. Но в итоге в Вашингтоне отказались от этой идеи.

Экс-помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии и бывший официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд рассказала о планах ответить Москве на предполагаемое вмешательство в выборы президента США. Предложения об ответном вмешательстве разрабатывали координатор Белого дома по кибербезопасности Майкл Дэниел и эксперт по РФ в совете национальной безопасности Селеста Уолландер, которая работала над этим вместе с Нуланд, сообщил интернет-портал Yahoo.com 9 марта.

Об этом пишут авторы книги «Русская рулетка: инсайдерская история о войне Путина против Америки и избрании Дональда Трампа» («Russian Roulette: The Inside Story of Putin’s War on America and the Election of Donald Trump»), которая выйдет в продажу 13 марта, — журналист Yahoo Майкл Исикоф и главный редактор журнал Mother Jones Дэвид Корн.

Компромат на Путина

В беседе с журналистами Нуланд, в частности, рассказала, что Уолландер предлагала раскрыть информацию о засекреченных банковских счетах дочери президента РФ Владимира Путина в Латвии. Второй идеей было распространить на российских интернет-ресурсах информацию о «деньгах Путина, подругах высокопоставленных российских чиновников, о коррупции в партии Путина «Единая Россия», пишет Yahoo.com. «Мы хотели увеличить цену расплаты до уровня, который установил Путин», — пояснила Нуланд.

В числе предложений были также кибератаки на российские разведведомства и кибератака Агентства национальной безопасности, которая бы разоблачила созданные Москвой сайты и российских хакеров Guccifer 2.0 и DCLeaks, причастных к обнародованию документов Демократической партии.

Вашингтон отказался от планов ответного киберудара

Однако в Белом доме решили не отвечать России на возможное вмешательство. Советники Обамы по внутренней безопасности Сьюзан Райс и Лайза Монако посчитали, что если информация о подготовке ответа просочится в СМИ, то Обама окажется «прижатым к стенке».

В июне 2017 года газета The Washington Post писала, что Барак Обама, будучи президентом США, в 2016 году одобрил разработку электронных мер против России. Журналисты выяснили, что Обама принял такое решение в августе 2016 года, когда спецслужбы опубликовали секретный доклад, в котором говорилось, что Путин «лично принимал участие в организации киберкампании, направленной на то, чтобы навредить или дискредитировать президентские выборы в США».

