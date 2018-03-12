Хотят экологи того или нет, будут построены ГЭС на 42 млн долларов

В 2017 года в нашу страну было инвестировано 856,5 млн. долларов. Довольно большая часть из этой суммы – 42 млн. 152 тыс. долларов, несмотря на озабоченность экологов и экспертов в этой сфере, было инвестировано в бизнес по строительству ГЭС. Об этом мы узнаем из опубликованного правительством доклада об инвестициях. ГЭС будут построены на средства, выделенные министерству экономического развития и инвестиций. Этому ведомству из общего объема инвестиций было выделено 78млн. 927 тыс. долларов.

Остальные деньги ведомство выделило текстильной промышленности (5 млн. 3 тыс. долларов), ювелирному делу (5 млн. 400 тыс. долларов). Это ведомство также инвестировало в развитие производства табака и коньячного производства – 400 тыс. и 900 тыс. долларов соответственно. Бизнесмены также интересовались фармацевтической сферой, в которую было направлено 6 млн. 600 тыс. долларов. Для производства приборов ночного видения в нашу страну было инвестировано 150 тыс. долларов.

Мало средств было инвестировано в сферу, регулируемую Комитетом по государственным доходам. Единственной инвестицией здесь является реализация программы по модернизации пропускных пунктов в Баграташене, Бавре и Гогаване, стоимость которой составляет 5 млн. 705 тыс. долларов.

Инвестиции министерства культуры также небольшие – 2 млн. 782 тыс. долларов. Сумма была разделена на три части: 1 млн. 427 тыс. было направлено на восстановление историко-культурных памятников, 125 тыс. долларов на программу «культурная остановка», для других проектов – 1 млн. 230 тыс. долларов.

В сферу здравоохранения инвестиции составили 31 млн. 356 тыс. долларов, 24 млн. 380 тыс. долларов из этих средств было выделены на ремонт медицинских центров, приобретение оборудования и новые услуги.

А 6 млн. 975 тыс. долларов министерство направило на оборудование находящихся в процессе строительства областных лабораторий.

Министерству труда и социальных вопросов были выделены инвестиции в размере 3 млн. 192 тыс. долларов. На ремонт детских домов и центров опеки министерство потратит 362 тыс. долларов, 2 млн. 831 тыс. долларов – на реформы в социальной сфере.

В документе региональные инвестиции представлены отдельно. В марзах из 170 млн. долларов 154 млн. 816 тыс. долларов – бизнес инвестиции. На строительство жилья было выделено 9 млн. 154 тыс. долларов, на строительство школ и детсадов – 1 млн. 199 тыс. Остальная часть денег была направлена на другие программы.