Последняя формальность снята: Си Цзиньпин может пожизненно править Китаем

Последняя формальность на пути к пожизненному правлению Си Цзиньпина снята: китайский парламент согласился убрать из конституции ограничение на число президентских сроков, передает ВВС.

Почти три тысячи членов Всекитайского собрания народных представителей поддержали это решение. Против выступили двое. Трое воздержались.

Одновременно церемониальный орган власти, закрепляющий решения правящей Компартии, согласился включить в конституцию «Мысли Си Цзиньпина», поставив его на один уровень с основателем партии Мао Цзэдуном.

Правило ограничивать китайских правителей двумя пятилетними сроками было закреплено в конституции в 1990-е годы при Дэн Сяопине, который стремился избежать повторения издержек неограниченного правления и культа личности Мао.

Второй срок Си истекает в 2023 году. Вопреки традиции, на октябрьском съезде партии Си не назвал преемника, в чем многие увидели желание оставаться у власти пожизненно.

Сын репрессированного при Мао партаппаратчика Си в юности был сослан в деревню, жил в пещере и работал в поле, прежде чем вернуться в Пекин и вскарабкаться по партийной лестнице на самый верх.

С приходом к власти он начал масштабную антикоррупционную кампанию, обернувшуюся чисткой партийных рядов. За первый пятилетний срок он консолидировал власть и укрепил свою популярность лидера из народа.

Не в последнюю очередь этому способствовало подавление инакомыслия и критики: за «Великим китайским файрволом» запрещены даже изображения Винни-Пуха, внешне до боли напоминающего Си.

«Новая эра» и альтернатива Западу

Си считает, что Китай доказал жизнеспособность своей модели однопартийного коммунистического государства, и она должна стать «новым выбором» для развивающихся стран.

Об этом он говорил на октябрьском съезде, представляя свои «Мысли Си Цзиньпина о социализме китайского образца в новой эре».

Теперь они закреплены в основном законе, и любой спор с Си оборачивается нападками на конституционный строй Китая.

Дети в школах, студенты в вузах и работники на партсобраниях будут изучать философию Си и обсуждать детали «новой эры», в которой Китай должен стать социалистическим лидером мира.

Предыдущие китайские правители тоже меняли законодательство с учетом собственной идеологии, однако никто кроме Мао не называл ее «мысли». До Си в конституцию попадали имена только двух лидеров Китая — Мао и Дэн Сяопина, причем последний к тому моменту уже умер.

В летосчислении Си первой эрой были времена Мао, объединившего опустошенную гражданской войной страну, второй эрой — развитие и рост благосостояния при Дэн Сяопине.

В третьей, «новой» эре китайцы будут жить еще богаче и сплоченнее, а страна станет лидером мирового сообщества и примером для подражания в эпоху кризиса западной демократии.

Фото — ВВС