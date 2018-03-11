Глава МИД Арцаха: мы настаиваем на необходимости восстановления полноформатных переговоров Арцах-Азербайджан-Армения

Издающаяся в России газета «Ноев Ковчег» опубликовала интервью с министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном. Он считает, что в силу временной непризнанности Арцаха «мы можем иногда выходить за рамки классических схем и проявлять креативный подход в реализации поставленных перед нами задач», и что в функциональном отношении перед внешней политикой и дипломатией Республики Арцах как непризнанного государства стоит ряд ключевых задач, главная из которых – достижение международного признания государственной независимости.

Представляем фрагмент беседы:

– Готов ли Степанакерт к прямым двусторонним переговорам с Баку и есть ли, на Ваш взгляд, объективные предпосылки для такого диалога?

– Руководство Республики Арцах считает переговоры с прямым участием в них Степанакерта и Баку не только возможным, но и наиболее приемлемым форматом для поиска всеобъемлющего решения азербайджано-карабахского конфликта. В то же время необходимо отметить, что, говоря о прямом диалоге между Степанакертом и Баку, мы не подразумеваем создание нового или же параллельного переговорного формата. Напротив, мы настаиваем на необходимости восстановления полноформатных переговоров Арцах-Азербайджан-Армения, закрепленных в итоговом документе Будапештского саммита СБСЕ/ОБСЕ 1994 года, в котором содержится призыв к трем сторонам, подписавшим соглашение о прекращении огня, «начать более интенсивные переговоры по вопросам существа, включая прямые контакты».

Возобновление трехсторонних переговоров – это не наша прихоть, а требование логики урегулирования конфликта, которая предусматривает вовлечение всех сторон в обсуждение путей достижения окончательного мира. Таким образом, каждая из конфликтующих сторон берет на себя свою долю ответственности за поддержание региональной стабильности и судьбу региона в целом. Полноценное участие Арцаха во всех этапах переговоров важно в том числе с точки зрения разделения ответственности за результаты мирного процесса.

Переговоры с прямым участием в них Степанакерта и Баку доказали свою эффективность: в 1993 году, в период активных боевых действий, в результате прямых контактов между Арцахом и Азербайджаном было достигнуто около 10 договоренностей о заключении перемирий и их продлении, которые проложили путь к заключению тремя сторонами – Арцахом, Азербайджаном и Арменией – соглашения о бессрочном прекращении огня в мае 1994 года и его укреплении в феврале 1995 года.

О необходимости возобновления полноценного участия карабахской стороны в переговорах неоднократно высказывались и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Международные посредники прекрасно понимают, что без подключения официальных представителей НКР в переговорный процесс невозможно окончательное решение конфликта. Оно и понятно, ведь важнейшим условием эффективности процесса урегулирования конфликта являются совместные усилия сторон в рамках переговорного процесса.

Однако власти Азербайджана отказываются как от прямого диалога с руководством Арцаха, так и от трехсторонних переговоров, пытаясь исказить суть конфликта и представить его в глазах международного сообщества как территориальный спор между Азербайджаном и Арменией, что неизбежно сказывается на эффективности переговорного процесса.

– Что мешает восстановлению полноценного переговорного формата с равноправным участием Республики Арцах?

– При всей важности полноценного переговорного формата не менее актуально наличие политической воли. Нежелание Азербайджана вести переговоры с прямым участием Арцаха мы расцениваем как отсутствие у руководства Азербайджана искренней заинтересованности в достижении окончательного урегулирования конфликта. Препятствуя возобновлению полноформатных переговоров с прямым и полноценным участием Степанакерта, отказываясь от реализации миротворческих инициатив по укреплению режима прекращения огня, проводя последовательную политику по эскалации конфликта, азербайджанские власти целенаправленно затягивают установление прочного мира в регионе.

Вместо возобновления прямого и открытого диалога власти Азербайджана прибегают к различным манипуляциям и уловкам, обусловленным нежеланием признавать реализованное народом Арцаха право на самоопределение в качестве основы для достижения окончательного и прочного мира.

В этих условиях единственной альтернативой является международное признание независимости Арцаха. Этот шаг придаст новый импульс переговорам и станет важным фактором в обеспечении необратимости мирного процесса, укреплении безопасности и стабильности в регионе.

Мы продолжим прилагать последовательные шаги для развития и укрепления арцахской государственности, основанной на демократических принципах и ценностях. Сегодня Арцах является важным фактором в региональной архитектуре. Своей ответственной политикой наша республика стремится к установлению окончательного и прочного мира на Южном Кавказе. Скорейшее признание данного факта позволит достичь реального прогресса в процессе мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Интервью полностью можно прочитать ЗДЕСЬ.

Фото — «Ноев Ковчег»