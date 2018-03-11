«Нет грабежу, конец монархии!»: в Баку под таким лозунгом прошел митинг оппозиции

Настоящее Время. Митинг под лозунгом «Нет грабежу, конец монархии!» организовали оппозиционный Национальный совет демократических сил и партия «Мусават». Участники акции протестовали против коррупции и роста цен, а также потребовали освободить политзаключенных.

Лидер партии Народного фронта Али Керимли обвинил власти в коррупции. Он сказал, что оппозиция оказывает давление на опережение, включая Партию Народного фронта и активистов «Мусавата».

Представитель Координационного центра Национального совета Видади Миркамал обвинил правительство в ненадежности: «Это правительство фальсифицировало все выборы в течение 25 лет, нынешние президентские выборы — своеобразная черта народного голоса».

Представитель Национального совета Гультакин Гаджибейли сказал, что каждый гражданин имеет право жить достойно: «Мы боремся за это право, и мы достигнем этой цели: власти подвергали, подвергали насилию, арестовывали честных людей, и власти осквернили нас и оскорбили нас, оппозиция должна предотвратить это, и народ должен протестовать».

Участники акции пришли на митинг с плакатами: «Последние выборы в мошеннических выборах», «Нация в беде, правительство скучно», «Здоровье болит, наше образование болит».​

11 апреля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. Голосование должно было пройти в октябре 2018 года.

Ильхам Алиев – кандидат в президенты Азербайджана от правящей партии.

В 2016 году в Азербайджане прошел референдум о внесении изменений в конституцию. Всего в главный документ страны внесли 29 поправок.

Среди изменений – продление срока президентских полномочий с пяти до семи лет. Нынешний глава страны, 54-летний Алиев, занимает пост президента с 2003 года, переняв его у больного отца, и уже трижды побеждал на президентских выборах (в 2003-м, 2008-м и 2013 гг.) Его нынешний президентский срок должен закончиться в 2018 году.

Согласно другой поправке, в стране создали два вице-президентских поста. Оба вице-президента будут назначаться и увольняться президентом, а первый вице-президент станет вторым человеком в стране. В случае если президент будет не в состоянии выполнять свои обязанности, именно к нему (или ней), а не к премьер-министру, которого назначает парламент, перейдут президентские полномочия.

В 2017 году Алиев назначил свою жену, депутата Меджлиса Мехрибан Алиеву, первым вице-президентом Азербайджана.

В сентября прошлого года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование «Азербайджанский «ландромат».По данным авторов расследования, представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную «черную кассу».

Деньги шли на подкуп европейских политиков и приобретение предметов роскоши. Один из платежей в «черную кассу» поступил от Рособоронэкспорта – российского монополиста по продаже военной техники за границу.

Журналисты изучили массив данных с 2012 по 2014 год. Компании в Великобритании, о которых идет речь в расследовании, зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Организации сдавали фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного из датских банков.

Большая часть денег пришла на счета фирм из банков Азербайджана. Крупнейшим донором (1,4 млрд) была организация со счетом в государственном International Bank of Azerbaijan – позже этот банк объявил себя банкротом.

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