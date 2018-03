Трамп: КНДР готова прекратить ядерные испытания

Голос Америки. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Северная Корея готова отказаться от испытаний оружия массового поражения. Это сообщение появилось вскоре после неожиданной новости о готовности лидера США встретиться с главой КНДР для переговоров о судьбе ядерной программы Пхеньяна.

«Северная Корея не проводила испытания ракетного оружия с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого до нашей встречи. Я верю, что она сдержит свои обещания», — написал Дональд Трамп в своем «Твиттере».

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment!

Ранее в субботу Трамп заявил, что он провел переговоры с лидерами Китая и Японии о предстоящих переговорах, сказав, что получил поддержку глав этих стран.

«Председатель Китая Си Цзиньпин и я долго разговаривали о встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, — написал в «Твиттере» Дональд Трамп. – Председатель Си сказал мне, что поддерживает инициативу США решить проблему дипломатическим путем, не используя другие средства».

Chinese President XI JINPING and I spoke at length about the meeting with KIM JONG UN of North Korea. President XI told me he appreciates that the U.S. is working to solve the problem diplomatically rather than going with the ominous alternative. China continues to be helpful!

