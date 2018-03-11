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18:24 | Март 11 2018

Трамп: КНДР готова прекратить ядерные испытания

Трамп: КНДР готова прекратить ядерные испытания

Голос Америки. Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Северная Корея готова отказаться от испытаний оружия массового поражения. Это сообщение появилось вскоре после неожиданной новости о готовности лидера США встретиться с главой КНДР для переговоров о судьбе ядерной программы Пхеньяна.

«Северная Корея не проводила испытания ракетного оружия с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого до нашей встречи. Я верю, что она сдержит свои обещания», — написал Дональд Трамп в своем «Твиттере».

Ранее в субботу Трамп заявил, что он провел переговоры с лидерами Китая и Японии о предстоящих переговорах, сказав, что получил поддержку глав этих стран.

«Председатель Китая Си Цзиньпин и я долго разговаривали о встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, — написал в «Твиттере» Дональд Трамп. – Председатель Си сказал мне, что поддерживает инициативу США решить проблему дипломатическим путем, не используя другие средства».

В четверг Белый дом подтвердил, что Дональд Трамп принял предложение Ким Чен Ына о проведении встречи, итогом которой может стать решение вопроса о судьбе северокорейской программы по созданию оружия массового поражения.

Фото — Голос Америки

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Рубрики: Международные

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